Quiz. Czwartkowy test z geografii. Te stolice pokonują prawie każdego! 5/10 tylko dla ekspertów od mapy Pytanie 1 z 10 Które miasto jest stolicą RPA? Johannesburg Durban Pretoria Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Quiz z geografii. Bardzo trudny test ze stolicy państw

W czwartek mamy dla was kolejny test z geografii i coś, co wielu z nas bardzo lubi - stolice państw! Tym razem jednak nie będzie łatwo, ponieważ pytamy przede wszystkim o państwa, których nie ma na pierwszych stronach gazet. Zaryzykujemy, że już zdobycie połowy punktów będzie powodem do dumy. A jeżeli uda wam się wywalczyć komplet, to możecie chodzić dumni jak pawie. Do dzieła!