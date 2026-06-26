Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.
QUIZ. Kolory w tytułach filmów. Na czwartym i ostatnim na bank się wyłożysz
2026-06-26 4:00
Prawdziwi kinomaniacy, uwaga! Ile razy zdarzyło Ci się widzieć tytuł filmu, w którym główną rolę grał jakiś kolor? Wydaje się proste, prawda? Ale czy na pewno? Przygotowaliśmy dla Was quiz, który na pierwszy rzut oka może wydawać się bułką z masłem, sprawdzający Waszą znajomość filmowych tytułów, w których barwy odgrywają kluczową rolę. Ostrzegamy jednak – nie dajcie się zwieść pozorom! Specjalnie dla Was ukryliśmy dwie prawdziwe pułapki: na czwartym i ostatnim pytaniu.