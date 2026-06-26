QUIZ. Kolory w tytułach filmów. Na czwartym i ostatnim na bank się wyłożysz

Prawdziwi kinomaniacy, uwaga! Ile razy zdarzyło Ci się widzieć tytuł filmu, w którym główną rolę grał jakiś kolor? Wydaje się proste, prawda? Ale czy na pewno? Przygotowaliśmy dla Was quiz, który na pierwszy rzut oka może wydawać się bułką z masłem, sprawdzający Waszą znajomość filmowych tytułów, w których barwy odgrywają kluczową rolę. Ostrzegamy jednak – nie dajcie się zwieść pozorom! Specjalnie dla Was ukryliśmy dwie prawdziwe pułapki: na czwartym i ostatnim pytaniu.

Autor: Castle Rock Ent., Darkwood Prod.,Warner Bros / materiały prasowe Shutterstock/ Shutterstock Quiz dla fanów popularnych filmów.