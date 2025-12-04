Setki miejsc pracy i nowy park logistyczny. Duża inwestycja pod Białymstokiem

Panattoni rozpoczęło budowę Panattoni Park Białystok III w Choroszczy, około 16 km od Białegostoku. To kolejny etap rozwoju firmy w regionie, gdzie wcześniej powstały dwa obiekty o łącznej powierzchni ponad 77 tys. m². Nowy park zaoferuje ponad 32 tys. m² i ma być gotowy w pierwszym kwartale 2026 r. Choć inwestycja dopiero powstaje, już podpisano cztery umowy najmu, obejmujące 75 proc. powierzchni. W 2026 r. ruszą tam:

firma kurierska – 4 400 m²

operator logistyczny – 3 800 m²

firma z branży RTV – 3 000 m²

przedsiębiorstwo kosmetyczne – 8 500 m²

W kompleksie zatrudnienie znajdzie ponad 300 osób. Nowy park zostanie poddany certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Zaplanowano rozwiązania, które zmniejszą zużycie energii i wody, a tym samym ograniczą koszty operacyjne najemców. W kompleksie znajdą się także udogodnienia sprzyjające zrównoważonej mobilności, m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych.

