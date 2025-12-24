QUIZ. Kultowe świąteczne filmy. Sprawdź, jak dobrze znasz te klasyki!

Quiz o filmach świątecznych. Sprawdź, jak dobrze znasz grudniowe klasyki

Quiz składa się z 10 pytań dotyczących zarówno amerykańskich hitów, jak i polskich produkcji świątecznych. Pojawiają się w nim m.in. „Kevin sam w domu”, „Szklana pułapka”, „To wspaniałe życie”, „Ekspres polarny” czy „Listy do M.”. Pytania nie wymagają eksperckiej wiedzy — bazują na najbardziej charakterystycznych elementach filmów, które przez lata stały się częścią świątecznej tradycji. To propozycja zarówno dla fanów klasyki, jak i dla tych, którzy co roku wracają do tych samych tytułów bez względu na to, ile razy już je widzieli.