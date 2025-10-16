QUIZ. Najbardziej niebezpieczne miejsca na naszej planecie. Tylko nielicznym uda się zdobyć komplet punktów

Ziemia to planeta kontrastów – z jednej strony bajeczne plaże i zielone lasy, z drugiej miejsca, w których człowiek nie powinien się znaleźć. Wulkany, pustynie, strefy radioaktywne czy rejony, gdzie powietrze samo w sobie może zabić – to tylko część z nich. W tym quizie sprawdzisz, jak dobrze znasz geograficzne ekstremy świata. Czy wiesz, gdzie leży Dolina Śmierci, które jezioro potrafi „zamieniać zwierzęta w kamień” i gdzie temperatura spada do -70°C? Rozwiąż nasz test i przekonaj się, czy jesteś gotowy na podróż po najbardziej niebezpiecznych miejscach Ziemi!

Sprawdź swoją wiedzę! Odpowiedz na 10 pytań i dowiedz się, czy odważyłbyś się odwiedzić te miejsca.