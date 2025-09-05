Quiz o wschodniej Polsce. Sprawdź, ile wiesz o tym regionie!

Choć często pozostaje w cieniu największych metropolii, wschodnia część Polski skrywa wiele tajemnic i atrakcji. To tutaj znajdują się jedne z najstarszych drewnianych cerkwi w Europie, wpisane na listę UNESCO. To także region, gdzie stykają się różne kultury, a tradycje polskie, białoruskie i ukraińskie tworzą unikalną mozaikę. Lubelszczyzna, Podlasie czy Podkarpacie to kraina malowniczych krajobrazów. Rozległe lasy, rzeki jak Bug czy San, a także górskie pasma Bieszczadów sprawiają, że region ten przyciąga miłośników natury. Wschód Polski to również dom żubrów – królewskich zwierząt, które chronione są w Białowieskim Parku Narodowym.

Wschodnia Polska odegrała ważną rolę w historii kraju. W 1569 roku podpisano Unię Lubelską, a Zamość, zaprojektowany jako „miasto idealne”, stał się perłą renesansu. Do dziś zwiedzający mogą podziwiać tam unikalną architekturę.

Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz składający się z pytań o geografię, historię, miasta i zabytki wschodniej Polski. To doskonały sposób, by sprawdzić, ile wiesz o tym niezwykłym regionie. Odpowiedzi znajdziesz pod pytaniami – możesz od razu zweryfikować swoją wiedzę i poszerzyć ją o nowe ciekawostki.

Quiz o wschodniej Polsce. Geografia, miasta, historia, zabytki Pytanie 1 z 10 Przez które województwa przepływa rzeka Bug? Lubelskie i Podlaskie Mazowieckie i Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie Następne pytanie