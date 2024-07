QUIZ. Pamiętasz te wakacyjne hity! Już po 6/10 możesz odtańczyć taniec radości!

Quiz o wakacyjnych hitach. Sprawdź się!

Witajcie w naszym quizie, w którym sprawdzimy waszą wiedzę muzyczną. Niech to będzie wakacyjna "Jaka to melodia?". Tym razem testujemy, czy żadnych tajemnic nie mają przed wami wakacyjne przeboje. Piosenki, które wybraliśmy, popularne były głównie latem i znakomicie pasowały do dyskotek, ognisk i imprez przy grillu ze znajomymi czy też leniwego wypoczynku na plaży. Zazwyczaj artyści, którzy wykonywali te piosenki nigdy więcej nie stworzyli niczego równie popularnego. W dzisiejszym quizie zapytamy Was o teksty, tytuły i wykonawców letnich przebojów. Kto nie ma wyłączonego radia latem, ten bez problemu powinien poradzić sobie z przygotowanymi przez nas pytaniami. Zdobycie ponad połowy punktów jest wręcz obowiązkiem! Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który zmaga się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

Krzysztof Rutkowski zdradza przepis na swoje włosy. Zrób to sam! "Ludzi boli, że dobrze wyglądam" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.