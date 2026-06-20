QUIZ. Sobotnia ortografia. Bardzo trudne słowa, które zaczynają się od samogłoski

QUIZ. Sobotnia ortografia. Słowa zaczynające się od samogłoski. 8/10 tylko dla orłów Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną pisownię: Abażur Abarzur Abażór Następne pytanie

Quiz z ortografii tym razem dotyczy tylko i wyłącznie słów, z samogłoską na przedzie. Staraliśmy się wybrać takie, przy których będzie się trzeba przynajmniej chwilę zastanowić. Wierzymy jednak, że poradzicie sobie bez większych problemów. Wynik 8/10 będzie powodem do dumy. Podołacie wyzwaniu? Zachęcamy rzecz jasna do chwalenia się rezultatem w mediach społecznościowych i zapraszania znajomych do zmierzenia się z tymi wyrazami.