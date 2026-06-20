QUIZ. Sobotnia ortografia. Bardzo trudne słowa, które zaczynają się od samogłoski

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-20 4:00

Sobota to idealny czas na relaks... ale czy na pewno? Nasz quiz ortograficzny czeka, by zburzyć Twoje poczucie językowej nieomylności! Przygotowaliśmy prawdziwe pułapki – bardzo trudne słowa, których pisownia często zaskakuje nawet polonistów, a na dodatek wszystkie zaczynają się od samogłoski. Gotowi na językowe łamigłówki, które wystawią Waszą wiedzę na ciężką próbę?

Sobotnia ortografia. Ten quiz to wyzwanie nawet dla mistrzów
Autor: Shutterstock
QUIZ. Sobotnia ortografia. Słowa zaczynające się od samogłoski. 8/10 tylko dla orłów
Pytanie 1 z 10
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Quiz z ortografii tym razem dotyczy tylko i wyłącznie słów, z samogłoską na przedzie. Staraliśmy się wybrać takie, przy których będzie się trzeba przynajmniej chwilę zastanowić. Wierzymy jednak, że poradzicie sobie bez większych problemów. Wynik 8/10 będzie powodem do dumy. Podołacie wyzwaniu? Zachęcamy rzecz jasna do chwalenia się rezultatem w mediach społecznościowych i zapraszania znajomych do zmierzenia się z tymi wyrazami.

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