QUIZ. To najtrudniejsze słowa w języku polskim. Niejeden mistrz na nich polegnie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-30 5:07

Myślisz, że znasz język polski na wylot? Uważaj – te słowa potrafią złamać niejednego mistrza. Sprawdź się i zobacz, czy poradzisz sobie z najtrudniejszymi pułapkami polszczyzny. Tym razem wybraliśmy słowa używane rzadko oraz te, które wyszły z użycia.

Mega trudny quiz ortograficzny. Wybierz poprawną formę. Po zdobyciu kompletu będziesz dumny jak paw!

i

Autor: Freepic.com
QUIZ. To najtrudniejsze słowa w języku polskim. Niejeden Polak na nich polegnie
Pytanie 1 z 12
Poprawny zapis:

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE