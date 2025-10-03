Quiz z języków obcych. Tylko najlepsi zdobędą komplet punktów

Znajomość języków obcych to dziś nie tylko przydatna umiejętność, ale także świetna zabawa. Wiele słów i zwrotów słyszymy w filmach, piosenkach czy podczas podróży, jednak nie zawsze potrafimy poprawnie je przetłumaczyć. Ten quiz pozwoli Ci sprawdzić, jak dobrze orientujesz się w świecie języków. Przygotowaliśmy 10 pytań z trzema odpowiedziami do wyboru. Znajdziesz tu zarówno angielskie i niemieckie zwroty, jak i ciekawostki związane z językiem czeskim, hiszpańskim czy japońskim. To szybki test wiedzy, który może okazać się trudniejszy, niż myślisz. Zaczynasz?

Czy znasz te słowa z języków obcych? Quiz na 10 pytań Pytanie 1 z 10 Jak po angielsku powiesz „dziękuję”? Hello Thank you Goodbye Następne pytanie