Znajomość języków obcych to dziś nie tylko przydatna umiejętność, ale także świetna zabawa. Wiele słów i zwrotów słyszymy w filmach, piosenkach czy podczas podróży, jednak nie zawsze potrafimy poprawnie je przetłumaczyć. Ten quiz pozwoli Ci sprawdzić, jak dobrze orientujesz się w świecie języków. Przygotowaliśmy 10 pytań z trzema odpowiedziami do wyboru. Znajdziesz tu zarówno angielskie i niemieckie zwroty, jak i ciekawostki związane z językiem czeskim, hiszpańskim czy japońskim. To szybki test wiedzy, który może okazać się trudniejszy, niż myślisz. Zaczynasz?
Quiz z języków obcych. Tylko najlepsi zdobędą komplet punktów
2025-10-03 4:15
Czy potrafisz powiedzieć „dziękuję” w kilku językach? A może wiesz, który język ma najwięcej użytkowników na świecie? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz językowy, który składa się z 10 pytań. Niektóre z nich są proste, inne mogą cię zaskoczyć.