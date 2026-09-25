Rajd ulicami Białegostoku. 22-latek uciekał pod prąd i pędził chodnikiem

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-25 13:22

Kierowca renault w pośpiechu opuścił przejście graniczne w Bobrownikach i skierował się do Białegostoku. 22-latek w trakcie ucieczki przed policją pędził pod prąd, omijał pojazdy na zebrze, a nawet wjechał na chodnik pełen ludzi.

Policjanci zatrzymujący kierowcę renault na ulicy w Białymstoku. O niebezpiecznym pościgu przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KWP w Białymstoku/ Materiały prasowe

Kierowca renault pojawił się na przejściu granicznym w Bobrownikach. Przekazał dokumenty funkcjonariuszom Straży Granicznej, jednak nie zaczekał na zakończenie kontroli. Odjechał i skierował się w stronę Białegostoku.

Informację o poszukiwanym samochodzie otrzymali policjanci z białostockiego oddziału prewencji. Mundurowi zauważyli wskazane auto na Szosie Baranowickiej i nakazali kierowcy zatrzymanie się. Ten zignorował polecenie, ominął radiowóz i gwałtownie przyspieszył.

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Według policji 22-latek łamał kolejne przepisy i narażał innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Renault jechało pod prąd, wyprzedzało inne pojazdy na przejściu dla pieszych, a w pewnym momencie znalazło się także na chodniku, po którym szli ludzie.

Policjanci zakończyli ucieczkę na ulicy Baranowickiej. Za kierownicą samochodu siedział 22-letni białostoczanin.

Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Następnie przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy prowadzili z nim dalsze czynności.

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