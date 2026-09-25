Tragiczna śmierć sołtysa. "Dobry przyjaciel", "Zawsze można było na niego liczyć"

Wiadomość o śmierci Krzysztofa Roszkowskiego poruszyła mieszkańców gminy Łapy. Funkcję sołtysa Roszek-Wodźek pełnił od 2019 roku. Był zaangażowany w życie miejscowości, organizował wspólne przedsięwzięcia i zachęcał mieszkańców do działania.

Krzysztof Roszkowski należał do pomysłodawców utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich „Wodźkowianki”. Wraz z mieszkańcami przygotowywał również stoiska promujące wieś podczas gminnych dożynek. Ich pomysłowość i dbałość o szczegóły wielokrotnie były doceniane w konkursach dożynkowych.

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Jednym z najważniejszych przedsięwzięć sołtysa było stworzenie miejsca przeznaczonego do spotkań i integracji lokalnej społeczności. Starania w tej sprawie rozpoczął w 2020 roku. Doprowadziły one do powstania budynku szkoleniowego oraz zagospodarowania przylegającego do niego terenu.

– Dla wielu z nas był nie tylko naszym mieszkańcem czy sołtysem, ale też dobrym przyjacielem, na którego zawsze można było liczyć – przekazano we wpisie opublikowanym przez burmistrza Łap.

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Burmistrz Łap, przewodniczący Rady Miejskiej, radni oraz pracownicy urzędu złożyli rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia. Jak podkreślono, nagła śmierć sołtysa jest ogromną stratą dla mieszkańców Roszek-Wodźek i całej gminy Łapy.

Jak informuje policja, w środę (23 września) w miejscowości Roszki-Wodźki, doszło do tragicznego wypadku. Jadący quadem po żwirowej drodze 47-latek zauważył ciągnik wyjeżdżający z pola i zaczął gwałtownie hamować. Pojazd wpadł do rowu, a następnie uderzył w słup. Mężczyzna, który nie miał założonego kasku, zginął.