Wielka obława na Podlasiu. Policja zatrzymała 32 osoby

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-21 14:45

Dla osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości były to sądne dwa dni. Blisko 400 policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, sprawdziło na Podlasiu 645 adresów i miejsc. Akcja zakończyła się zatrzymaniem 32 poszukiwanych.

Policjant trzyma za ramię zatrzymanego mężczyznę w niebieskiej bluzie. O wielkiej obławie przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KMP BIałystok/ Materiały prasowe
  • Zatrzymano 32 osoby poszukiwane.
  • W akcji uczestniczyło 394 policjantów.
  • Funkcjonariusze sprawdzili 645 miejsc.
  • Policjantów wspierała Straż Graniczna.

W działaniach przeprowadzonych na terenie garnizonu podlaskiego uczestniczyło dokładnie 394 policjantów. Mundurowi docierali pod adresy, pod którymi mogły przebywać osoby poszukiwane przez sądy oraz organy ścigania. W ręce funkcjonariuszy wpadli zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy.

Część zatrzymanych była ścigana na podstawie listów gończych. Wobec innych wydano zarządzenia dotyczące doprowadzenia do zakładów karnych w celu odbycia zasądzonych kar za różne przestępstwa.

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Jednym z zatrzymanych okazał się 41-letni mężczyzna namierzony w Białymstoku przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji. Poszukiwał go listem gończym Sąd Okręgowy w Białymstoku. Mężczyzna ma do odbycia dwa lata więzienia za pobicie, nękanie, pozbawienie wolności i groźby karalne.

To jednak niejedyna kara, która na nim ciąży. Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał także zarządzenie dotyczące odbycia przez 41-latka roku i sześciu miesięcy więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy. Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do Aresztu Śledczego w Białymstoku.

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POLICJA BIAŁYSTOK