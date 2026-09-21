Wielka obława na Podlasiu. Policja zatrzymała 32 osoby

Zatrzymano 32 osoby poszukiwane.

W akcji uczestniczyło 394 policjantów.

Funkcjonariusze sprawdzili 645 miejsc.

Policjantów wspierała Straż Graniczna.

W działaniach przeprowadzonych na terenie garnizonu podlaskiego uczestniczyło dokładnie 394 policjantów. Mundurowi docierali pod adresy, pod którymi mogły przebywać osoby poszukiwane przez sądy oraz organy ścigania. W ręce funkcjonariuszy wpadli zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy.

Część zatrzymanych była ścigana na podstawie listów gończych. Wobec innych wydano zarządzenia dotyczące doprowadzenia do zakładów karnych w celu odbycia zasądzonych kar za różne przestępstwa.

Czytaj też: Samochód uderzył w ciągnik. Kobieta nie żyje. Tragiczny wypadek pod Białymstokiem

Jednym z zatrzymanych okazał się 41-letni mężczyzna namierzony w Białymstoku przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji. Poszukiwał go listem gończym Sąd Okręgowy w Białymstoku. Mężczyzna ma do odbycia dwa lata więzienia za pobicie, nękanie, pozbawienie wolności i groźby karalne.

To jednak niejedyna kara, która na nim ciąży. Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał także zarządzenie dotyczące odbycia przez 41-latka roku i sześciu miesięcy więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy. Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do Aresztu Śledczego w Białymstoku.

11