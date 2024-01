Wyniki Lotto i Eurojackpot. Liczby, które wylosowano we wtorek 16 stycznia

W środę rano Suwalszczyzna była najzimniejszym miejscem w Polsce. Najcieplej było na północnym zachodzie. W Szczecinie termometry wskazały -2,9 st. C. IMGW poinformowało, że temperatura odczuwalna w Suwałkach wyniosła -29 st. C. Pokrywa śnieżna wynosi tam 40 cm.

Synoptyk IMGW Michał Ogrodnik poinformował PAP, że miniona noc była najzimniejszą nocą w tym roku, a temperatura -23,8 jest w tym roku najniższą temperaturą zanotowaną na stacji synoptycznej w Suwałkach. Na Suwalszczyźnie od dwóch tygodni jest mroźno i biało. W poniedziałek i we wtorek padał śnieg. Był silny wiatr, który powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Pieszym ciężko poruszać się po chodnikach, a samochodom po drogach. W środę mróz zelży do ok. -5 stopni.