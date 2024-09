Rolnicy. Podlasie. Andrzej i Gienek pękają z dumy, a internauci drwią. "Wszystko odwrotnie"

Śmieszne życzenia, wierszyki, rymowanki na Dzień Chłopaka. Rewelacyjne teksty do wysłania lub wyrecytowania

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz to bez wątpienia najpopularniejsi bohaterowie uwielbianego przez Polaków serialu o rolnikach z Podlasia. Emitowany w każdą niedzielę na FOKUS TV serial pokazuje jak wygląda prawdziwe życie na wsi, obowiązki oraz praca rolników. Nie brakuje również wątków obyczajowych. Gienek i Andrzej Onopiukowie zdobyli sympatię widzów za sprawą swojej naturalności, skromności i specyficznemu poczuciu humoru. Gienek i Andrzej oprócz tego, że są gwiazdami telewizji, to również są youtuberami. Ich kanał Gienek i Andrzej Plutycze ma ponad 100 tys. subskrybentów. Rolnicy publikują m.in. filmiki z remontu domu, prac na podwórku, karmienia zwierząt czy naprawy sprzętu. Najnowszy filmik to nagranie z wykopków.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz chwalą czerwone ziemniaki. "Bardzo fajne"

Dziś będę kopać czerwone ziemniaki. Zaraz zobaczycie, ile ich będzie. I czy kopaczka poradzi sobie w tym zielu, bo to są ekologiczne ziemniaki - zapowiedział 41-letni Andrzej. Było widać, że maszyna ma problem z zielskiem, ale na szczęście udało się wykopać ziemniaki. Andrzej i jego ojciec Gienek rozpoczęli zbieranie kartofli. - Jakie czerwone w tym roku. I tylko i wyłącznie na końskim oborniku. kto chciałby kupić to proszę bardzo. [...] Czerwone, a w środku białe. Bardzo dobre na placki i w ogóle. Nazywają się bomby. Bardzo fajne kartofelki i po kukurydzy posadziliśmy - zachwycał się Gienek.

Filmik ma na swoim koncie około 36 tys. wyświetleń. Internauci komentujący nagranie nie podzielają entuzjazmu nad ziemniakami. Zwracają uwagę, że przed wykopkami należało usunąć zielsko. "Wszystko na odwrót zamiast pierw łąkę skosić zbelować siano to ten odrazu za wykopki", "Skosić tą łąkę i dopiero kopać", "Andrzej skoś to zielsko bo ziemia z zielskiem odpycha gniecie te ziemniaki które kopiesz" - komentują internauci (pisownia oryginalna). - Ciesze się ze masz biologiczne ziemniaki i to nie ważne ze z chwastami. Lepsze niż z chemia - dodał ktoś inny. Całe nagranie znajdziecie poniżej.

