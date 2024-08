Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz narzekał na emeryturę, ale teraz dostaje więcej. Tyle wypłaca mu KRUS

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz dysponują ponad 50 ha ziemi, mają też kawałek lasu, dość imponującą flotę pojazdów oraz mnóstwo zwierząt: krowy, konie oraz drób. Całością zarządza Andrzej, który sprawniej sobie radzi z wymagającymi siły, zdrowia i młodości obowiązkami. Gienek czuję jednak wyjątkową wieź z końmi, które - choć są piękne - często sprawiają problemy, a ich pielęgnacja może być uciążliwa. Gienek nie zamierza ich jednak sprzedawać. - Całe życie hodowałem konie. Przywykłem. Tobie dobrze powiedzieć "sprzedać konie". Ja je kocham - powiedział 69-latek. Trudno go nie zrozumieć, wszak Gienek rolnictwo ma we krwi. I mimo że bohater serialu Rolnicy. Podlasie nadal stara się na swój sposób pomagać synowi, to wieku nie da się oszukać. Gienek jest już na rolniczej emeryturze. Jakiś czas temu rolnik przyznał, że nie jest zadowolony z wysokości swojej emerytury. Posłuchajcie, co powiedział. Całe nagranie znajdziecie w tym artykule.

- I co ja za 42 lat roboty dostałem? 1200 zł emerytury, a niektórzy po 15 lat przepracowali i mają po trzy, cztery, a ja za 42 lat roboty dostaje 1200 - żalił się Gienek z Plutycz.

Rolnicze emerytury KRUS. Tyle teraz może dostawać Gienek z Plutycz

Wspomniane słowa padły już jakiś czas temu, bo w 2022 roku. Od tego czasu wysokość świadczenia wzrosła. Gienek z Plutycz ma już na pewno wyższą emeryturę. 1 marca 2024 r. zostały podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze. Zerknijmy na aktualne kwoty podstawowych świadczeń wypłacanych przez KRUS.

emerytura podstawowa: 1.602 zł 86 gr

najniższa emerytura: 1.780 zł 96 gr

dodatek pielęgnacyjny: 330 zł 07 gr

zasiłek macierzyński (miesięcznie): 1.000 zł 00 gr

zasiłek pogrzebowy: 4.000 zł 00 gr

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa: 336 zł 36 gr

Rolniczą emeryturę w Polsce co miesiąc pobiera ponad 760 tys. osób. Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

osiągnął wiek emerytalny: wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat

podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Gienek nie jest w mniejszości. Niskie emerytury to "standard"

W słowach Gienka odnośnie nierówności w świadczeniach jest dużo prawdy., bo jak czytamy na stronie tygodnik-rolniczy.pl, aż 600 tysięcy rolników-emerytów dostaje co miesiąc na konto mniej niż 2 tys. złotych rolniczej emerytury. Dla porównania ponad 170 tys. osób dostaje powyżej 2000 zł. Obecnie najwyższa emerytura rolnicza wynosi ponad 4 tys. zł brutto.

