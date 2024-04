Rolnicy. Podlasie. Wykop zniszczony. Andrzej musi działać. Wszystko na marne? Co dalej z wielkim remontem w Plutyczach?

Rolnicy. Podlasie. W Plutyczach w dalszym ciągu trwa rewolucja. Andrzej i Gienek remontują dom i zmieniają podwórko. Postawiono już nowe ogrodzenie, teraz przyszedł czas na najważniejsze zadanie, czyli pozbycie się raz na zawsze błota. W tym celu, obok domu (naprzeciwko nowej dobudówki) zrobiono długi i dość głęboki wykop. Jest to pierwszy etap pracy w tym miejscu. Niestety pogoda spłatała figla. - Dzisiaj rano jak wstałem to widok niesamowity - powiedział Andrzej Onopiuk. "Jezioro" - skwitował Sławek, który odwiedził przyjaciół. Gienek żartował, że teraz w Plutyczach mają Wenecję północy. Wody było tak dużo, że można było puszczać na niej papierowe statki. Zabawa zabawą, ale trzeba było dokończyć robotę. Panowie podłączyli specjalną pompę, która powoli opróżniała wykop z wody. Sprzęt dostarczył Marcin. Pomagali wszyscy. Gienek i Sławek nosili wodę wiadrami. Warunki były skrajnie niesprzyjające, bowiem na podwórku wciąż jest mnóstwo błota. Sławek zgubił nawet kalosza, co wywołało salwę śmiechu. Panowie musieli pozbyć się wody, aby na dno wykopu położyć specjalną geowłókninę. Zobaczcie, co tam się działo. Wszystko widać na naszym nagraniu. Super Express jako jedyna redakcja w Polsce może podglądać twórców w trakcie ich pracy. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

