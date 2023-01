Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz gania za krowami, które rozbiegły się po podwórku. Promil daje radę [WIDEO]

Prawosławne Święta Bożego Narodzenia. "Christos rożdajetsia, sławitie Jego". Religijne i tradycyjne życzenia gotowe do wysłania

X Orszak Trzech Króli w Białymstoku. Uroczysta Msza Święta, trasa, godziny. Wszystko, co trzeba wiedzieć [6.01]

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz ma 40 lat na karku i duże gospodarstwo na głowie. Mężczyzna dysponuje 50 ha ziemi i hoduje m.in. konie i krowy. Popularny rolnik ma codziennie mnóstwo obowiązków związanych z pracą w swoim gospodarstwie. Zobaczcie jak wygląda obrządek w jego wykonaniu. W pracy pomaga mu niezawodny pies o imieniu Promil. - Jakbym miał tych pieniędzy więcej to jakaś obora może by powstała. Coś tam byłoby zmienione - powiedział kiedyś Andrzej z Plutycz. - Podwórko nie byłoby w błocie, żeby były te pieniądze. A z tych krów jakież to pieniądze? Nie ma majątku z tego - podsumował gorzko. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV. Obecnie można oglądać nowe odcinki piątek serii. Emisja o godz. 20.15 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz wypuścił krowy z obory. Zwierzęta korzystają z wolności