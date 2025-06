Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz ma ogromny problem. "Już żadnej kury nie mam"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk to zdecydowanie najsłynniejszy bohater serialu „Rolnicy. Podlasie”, emitowanego na antenie Fokus TV. Pochodzi z miejscowości Plutycze niedaleko Bielska Podlaskiego, gdzie wraz z ojcem Gienkiem prowadzi gospodarstwo rolne. Widzowie cenią go za szczerość, poczucie humoru i charakterystyczny podlaski akcent. Jego codzienna praca na roli, zmagania z naturą i troska o zwierzęta przyciągają przed telewizory rzesze fanów zainteresowanych życiem na wsi. Słynny rolnik ma problem. Otóż chytry lis terroryzuje jego zwierzęta. Nowa brama nie jest dla niego żadną przeszkodą. - Lis wybiera kury, już żadnej kury nie mam. I już zaczyna brać kaczki - powiedział 42-letni Andrzej. Problem w tym, że sprytny zwierzak robi podkop pod bramą. Rolnik opowiedział o swoim problemie Walkowi, a ten postanowił działać. - Ja mam takie specjalne betony wrośnięte w ziemię - zaproponował Waldek.

Panowie szybko przeszli od słów do czynów. Dołączyli do nich Gienek oraz Sławek. Niezbędna okazała się maszyna. - A nie lepiej byłoby traktorem ich do nas zaciągnąć? - zaproponował Gienek. Zobaczcie, jak wyglądało całe przedsięwzięcie.

Rolnicy. Podlasie to popularny serial dokumentalny emitowany na antenie Fokus TV, który przedstawia codzienne życie mieszkańców podlaskich wsi. Program pokazuje zmagania rolników z codziennymi obowiązkami, zmieniającą się pogodą, trudami hodowli zwierząt i prowadzenia gospodarstw. Widzowie mają okazję poznać prawdziwe oblicze pracy na wsi, zobaczyć piękno podlaskiej przyrody i śledzić losy barwnych bohaterów, których codzienne życie pełne jest zarówno wyzwań, jak i humorystycznych sytuacji. Serial jest emitowany w każdą niedzielę o godzinie 20 na Fokus TV.