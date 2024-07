Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musi działać szybko i zdecydowanie, bo inaczej będą straty

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz koło Bielska Podlaskiego ma 50 ha ziemi i kawałek lasu, z czego hektar to pole, na którym rosną ziemniaki. 41-letni mężczyzna ma więc mnóstwo pracy. Jak nie przy domu, czy przy zwierzętach, to właśnie na polu. Podczas naszej ostatniej wizyty w Plutyczach mogliśmy zobaczyć jak Andrzej walczy ze stonką, która - jak wiadomo - jest pospolitym szkodnikiem upraw ziemniaków. Żywi się ich liśćmi, kwiatami i łodygami. Niestety rolnik ma ze stonką spory problem. Mężczyzna najpierw jednak zajął się... oborywaniem. - Oborywanie jest po to robione, żeby nie rosło ziele - wyjaśnił Andrzej. Następnie 41-latek opryskał ziemniaki preparatem na stonkę. - Ten opryskiwacz to jest bardzo dobry, bo on jest nowy i on ma 15 metrów długości - powiedział z dumą rolnik. Jarek wpadł na pomysł, aby na leżących nieopodal kamieniach namalować sprayem... biedronki. - Może stonka w końcu przestraszy się - zażartował Jarek. Całość obejrzycie na naszym wideo. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pokazał ODNOWIONE podwórko. Śliczny ogródek, wielkie zmiany. Goście będą zachwyceni. Zdjęcia:

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej walczą ze stonką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.