Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nagle wrócił do rzeczywistości. Koniec marzeń!

Rolnicy. Podlasie, odcinek 30 (sezon VI). Zobaczcie, o czym będzie tym razem. W Bronowie Jarek i Agnieszka będą zwozić bele siana do stodoły. Muszą się śpieszyć, aby zdążyć przed deszczem. Następnie rolnicy wymienią ściółkę zwierzętom. Na koniec Jarek zaprosi Agnieszkę oraz ich wspólną przyjaciółkę Ewę na przejażdżkę bryczką. Tymczasem Justyna ze wsi Ciemnoszyje razem z pracownikami przeniesie cielęta do nowych budynek. Potem przedsiębiorcza kobieta dokończy konstruowanie kukurydzianego labiryntu, który ma być atrakcją dla odwiedzających gospodarstwo turystów. W Plutyczach jak zwykle wesoło. Sławek zwany Jastrzębiem będzie szukał nad rzeką Orlanką złota przepłukując przez sitko piasek z dna. Towarzyszyć mu będą Andrzej, Gienek, Henio oraz Przemek. Panowie będą rozmawiać o tym, co każdy zrobiłby z takim skarbem. Szybko jednak wrócą do rzeczywistości i obowiązków. Udadzą się na pastwisko, aby podkaszarkami oczyścić teren przy elektrycznym pastuchu. Na koniec w Plutyczach odbędą się zawody w toczeniu bel siana. Premiera zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (28 lipca) o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej sieje trawę przed domem. Absurd goni absurd Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.