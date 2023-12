Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie wierzył, że się uda. "Aż tam do stodoły?". Jarek przejął inicjatywę

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz od lat zajmuje się rolnictwem. Chociaż ostatnio zaczął inwestować w sprzęt i rozwój, to wciąż nie brakuje w jego gospodarstwie sprzętów rolniczych, które wymagają wymiany albo przynajmniej ciągłych napraw. Dotyczy to chociażby wysłużonej furmanki, dzięki której Andrzej zwozi z pola warzywa (ostatnio rzepę). 41-latek postanowił wymienić zgniłe deski na nowe. Zadania podjął się pan Heniek - drugi obok Walka fachowiec w serialu Rolnicy. Podlasie. Po rozebraniu furmanki, trzeba było przemieścić ją do stodoły. Problemem była odległość - pół kilometra. - To czterech chłopa nie zapchamy ręcznie? - zapytał Gienek. "Aż tam do stodoły?"- zdziwił się Andrzej. Mężczyzna długo miał wątpliwości, podczas gdy Gienek, Jarek, Sławek i Heniek od razu wzięli się do działania. Z filmiku poniżej możecie się dowiedzieć, czy udało się dopchać furmankę do stodoły. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej: "Aż tam do stodoły?"