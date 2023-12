Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musiał wyjechać. Kto zajmie się gospodarstwem?

Rolnicy. Podlasie. Po tym jak Gienek i Andrzej z Plutycz zwieźli z pola rzepę, przyszedł czas na dalszy etap prac. Panowie wzięli się z obcinanie liści. Do dyspozycji były jednak tylko 3 noże. - Muszę do Bielska jechać. Obetniecie, nie? [...] Jak wrócę to ma być obcięte! - zażartował Andrzej. - Ty suń po swoich sprawach - rzucił Gienek. Mężczyźni pracowali bardzo sprawnie. Niespodziewanie pojawił się temat... latania w kosmos. - Zawsze tam polecieć w kosmos to parę złoty trzeba mieć w kieszeni - oznajmił Gienek. - A co tam sklepy są? - dziwił się Sławek zwany Jastrzębiem. Cała rozmowa do obejrzenia w filmiku poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

