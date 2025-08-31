Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie wytrzymał. Wymowny komentarz

Fani serialu Rolnicy. Podlasie nie mogą tego przegapić! W najnowszym odcinku ulubieni bohaterowie – Gienek, Sławek i oczywiście Andrzej z Plutycz – zmierzą się z codziennymi obowiązkami, które jak zawsze dostarczą sporo emocji i humoru.

Zawody w koszeniu z Andrzejem w roli głównej

Na początek widzowie zobaczą, jak gospodarze przygotowują roztrząsarkę. Następnie Gienek, Sławek i Andrzej biorą w ręce kosy i urządzają sobie... prawdziwe zawody w koszeniu! Najmłodszy gospodarz, Andrzej z Plutycz, jak zwykle nie przebiera w słowach i żartobliwie narzeka na towarzyszy pracy: – Trochę są jak dzieci – komentuje, próbując dorównać starszym kolegom w koszeniu przy ogrodzeniu. Andrzej przypomni sobie czasy, kiedy uczył się kosić.

Tymczasem u Moniki i Tomka nie ma czasu na nudę – trwa rozbieranie starej obórki i porządkowanie strychu. - Gdzie tu miałeś bazę? – pyta rozbawiona Monika, znajdując ślady młodości męża. Na gospodarstwie pojawia się też Wiesiek, który zabiera Tomka do mycia obory specjalnie pożyczoną maszyną.

Z kolei Natalia i Michał narzekają na brak owoców w sadzie – tegoroczna pogoda okazała się wyjątkowo kapryśna. - Nawet jednej czereśni nie było, wszystko zmarzło - komentują. Na szczęście na polu cebuli czeka na nich miła niespodzianka: obfite plony, które cieszą oko. Wspólnie z Olkiem sprawdzają też, jak radzi sobie jęczmień, ale na żniwa muszą jeszcze poczekać – zboże jest wciąż zbyt wilgotne.

Nowy odcinek programu Rolnicy. Podlasie już w niedzielę, 31 sierpnia o godz. 20:00 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko

Rolnicy. Podlasie to jeden z najpopularniejszych programów dokumentalnych w polskiej telewizji. Produkcja Fokus TV od lat pokazuje codzienne życie gospodarzy z różnych miejscowości Podlasia, a widzowie z zapartym tchem śledzą ich pracę, zmagania z naturą, rodzinne relacje i humorystyczne sytuacje, które dzieją się na co dzień na wsi. Ogromną popularność serial zawdzięcza barwnym bohaterom, takim jak Andrzej i Gienek z Plutycz, którzy stali się prawdziwymi gwiazdami programu i zyskali wierne grono fanów w całej Polsce.