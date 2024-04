Rolnicy. Podlasie. Nieszczęście w gospodarstwie Justyny i Łukasza. Słowa wsparcia z całej Polski

30-latek robił to na oczach kamer. "Nie wie, co nim kierowało"

Rolnicy. Podlasie. Justyna i Łukasz ze wsi Ciemnoszyje koło Grajewa mieli w swoim gospodarstwie pożar. Do zdarzenia doszło 13 kwietnia. - Nikomu nic się nie stało, nie ucierpiał żaden człowiek ani zwierzę. Jedyne straty to te majątkowe, bo ciągnik, mimo że miał OC w tym wypadku ubezpieczenie nic nie daje - napisała w internecie Justyna. Ciągnik spłonął doszczętnie. Na szczęście ogień nie dotarł do pobliskich budynków, co wtedy straty były olbrzymie. - Znacie nas wiecie, że ciężko pracujemy. Tym razem nie będzie inaczej zakasamy rękawy, bo nie wyobraźmy sobie naszego sezonu bez takiego ciągnika - podkreśla Justyna. Małżeństwo słynie z przedsiębiorczości i pracowitości. W swoim gospodarstwie mają mnóstwo krów.

- Pracy nie ubywa, a maszyny są do niej niezbędne. Dziękujemy naszemu OSP Ciemnoszyje za szybką i skuteczną akcję gaśniczą - napisała w mediach społecznościowych Justyna. Z całej Polski płynął słowa wsparcia dla poszkodowanej rodziny. "Dziękować Bogu, że strat w ludziach, inwentarzu i zabudowaniach nie ma. Będzie dobrze" - napisał pan Tomasz.

Justynę i Łukasza można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. Małżeństwo występuje w serialu Rolnicy. Podlasie od 3. sezonu. Mąż Justyny przejął gospodarstwo w 1999 roku i nie było one małe jak na tamte czasy. - Dziś niemal podwoiliśmy liczbę hektarów jak i bydła - zdradziła nam kiedyś pani rolnik, która - co ciekawe - z wykształcenia jest pielęgniarką.

