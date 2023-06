Rolnicy. Podlasie. Afera ziemniaczana w Plutyczach. Andrzej ostro: "Dwie godziny tutaj siedzicie"

Rolnicy. Podlasie. W Bronowie Agnieszka i Jarek będą stawiać ogrodzenie. Z pomocą przyjdą im Jurek i Maciek. Praca będzie szła dobrze, jednak pojawią się pewne komplikacje. Z kolei w Pokaniewie Monika i Tomek wybiorą jałówki na wystawę. Przygotowanie ich do tak ważnego wydarzenia będzie polegało na ich na myciu, strzyżeniu i nauce chodzenia. Wybrane zwierzęta trafią do osobnej zagrody. Tomek i Wiesiek będą siać słonecznik. Pierwszy z panów objaśni, jak działa maszyna do siewu bezorkowego. Monika nagra film, który potem trafi na stronę internetową gospodarstwa. Tymczasem w Plutyczach Andrzej wraz z Markiem przygotuje maszynę do sadzenia ziemniaków. Gienek i Jastrząb będą wybierać kartofle, a następnie wynosić zapełnione worki. Szybko jednak okaże się, że rolnicy nie posortowali ziemniaków tak jak należy i pracę będzie trzeba powtórzyć. - Dwie godziny tutaj siedzicie i nie nawybierać kartofli?! - grzmiał Andrzej. Premiera opisywanego odcinka serialu Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę 11 czerwca o godz. 20 na Fokus TV. Zwiastun odcinka poniżej.

