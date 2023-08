Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz sprawił rodzinie niespodziankę. Piękna sprawa!

QUIZ. Podstawowe pytania z historii Polski. 5 punktów to minimum. Mniej to wstyd!

Rolnicy. Podlasie, odcinek 32 (sezon V). W Laszkach koło Zabłudowa Emilia Korolczuk z mamą będą wyganiać stado kóz na otwarte pastwisko. Potem pojadą ciągnikiem na łąki. Emilka będzie pierwszy raz w życiu roztrząsać maszynowo siano. Zanim zacznie pracę będzie musiała dopompować koła w roztrząsarce i skalibrować maszynę. Będzie z tym trochę kłopotów. W Haćkach Olek, Michał i Natalia oczyszczą pole pszenicy z kłosów żyta i pszenżyta. Muszą to zrobić, bo gdy ziarno będzie zmieszane to skup nie przyjmie go jako konsumpcyjnego, ale zaliczy do niższej klasy. Potem Olek z Michałem pojadą napoić jałówki na otwartym pastwisku. Skorzystają ze starej studni. Następnie Michał wysieje ręcznie nawóz na pastwiska. Olek przypomni sobie dawne sposoby siewu. - Jak ja miałem 20 lat to wszyscy sieli tak, ciągników nie było - powiedział Olek.

Ochota na wspominki złapie też Gienka, który siedząc na schodach przed domem będzie oglądał stare, rodzinne fotografie. Zdjęcia komentować będzie jego wieloletni przyjaciel Sławek. W pewnym momencie Andrzej zabierze mężczyzn do pracy, wszyscy będą przewracać siano na polu. - Byliśmy spragnieni, bo cały dzień na tym wygwizdowie na łące. Troszeczkę kurzu łyknęliśmy - powiedział Sławek. Andrzej będzie narzekał na suszę. Potem sprawi niespodziankę swojej rodzinie i zabierze Ninę i Kacperka (dzieci siostry Andrzeja) nad rzekę Orlankę, gdzie wspólnie będą łowić ryby. Premiera zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (6.08) na Fokus TV o godz. 20. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun.

