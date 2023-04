Rolnicy. Podlasie. Sławek się wygadał? Gienek: "A po co milicję zaczepiałeś?"

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk nagle to ogłosiła. Fanka: "Współczuję". Stanie się to już wkrótce

Rolnicy. Podlasie. Pewnego razu na ławce przed domem Pauliny usiedli Gienek i Sławek, gdzie ucięli sobie krótką pogawędkę. Panowie rozmawiali m.in. o tym, że niedawno malowali wapnem drzewka owocowe. Przyjaciele rozkoszowali się promieniami wiosennego słońca. - A tobie tylko pieróg i pieróg w głowie. Bo ty chleba nie jesz, bo nie masz czym - rzucił prowokacyjnie Gienek. - Mam. protezy zostawiłem. Zęby się wysypały - odparł Sławek. - A po co milicję zaczepiałeś? - dopytał rolnik. Następnie córka Gienka przyniosła mężczyznom po kubku gorącej herbaty, co stało się okazją do żartów. "Jest wkładka czy nie ma?" - dopytywał Sławka Gienek. Całe nagranie możecie obejrzeć poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Sławek na ławeczce. "A po co milicję zaczepiałeś?"