Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz i sensacyjne teorie internautów. Aż się wierzyć nie chce!

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz przejął gospodarstwo od swojego ojca Gienka, który z kolei odziedziczył je po swoim dziadku. - Dziadek szkodował do rządu oddać ziemię i wszystko na mnie przepisał - powiedział w jednym z wywiadów 68-letni Gienek. Andrzej, który często jest krytykowany przez swoich fanów, nabrał ostatnio wiatru w żagle. Aż miło popatrzeć: remont domu (lub budowa pałacu), nowe ogrodzenie na podwórku, inwestycje oraz kolejne, ambitne plany m.in. pozbycia się błota w obejściu. 41-latek nie marnuje też czasu na polu. Na jednym z ostatnich filmików opublikowanych na YouTube można zobaczyć jak Andrzej wraz z bratem Jarkiem wybierają obornik. Andrzej pracuje widłami, a Jarek obsługuje specjalną maszynę, którą użyczyła prywatna firma. - Bez ładowania to z tego chlewa woziłbym z tydzień czasu [...] a tak to jest powiedzmy dzień czasu i obornik wywieziony - przyznał Andrzej. Fani są pod wrażeniem pracowitości Jarka. Do tego stopnia, że mają wątpliwości, czy Gienek dobrze zrobił powierzając gospodarkę Andrzejowi. "Jarek odwala kawał roboty w gospodarstwie", "Jarko to gospodarzem ", "Chyba lepiej jak Gienek by przepisał gospodarstwo Jarko. Andrzej by robił jako parobek. Lepiej by to funkcjonowało i prosperowało" - komentują internauci (pisownia oryginalna). A Wy jak sądzicie? Czy Andrzej to dobry gospodarz? Oddajcie głos w naszej sondzie. Przypominamy, że Gienka, Andrzeja i Jarka z Plutycz można oglądać w Rolnicy. Podlasie w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.

