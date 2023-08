Rolnicy. Podlasie. Andrzej musiał to zrobić. Nie było innego wyjścia!

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz ma na swojej głowie wielohektarowe gospodarstwo, które wymaga ciągłej uwagi i pracy. Co jakiś czas zdarzają się sytuacje, kiedy rolnik musi szukać swoich zaginionych zwierząt. Niedawno z ogrodzonego pastwiska uciekły konie. Andrzej wraz z siostrą Pauliną i kolegą Sławkiem wyruszyli na poszukiwania. Wcześniej jednak musieli zlokalizować miejsce ucieczki. - To nad rzeką iść patrzeć? - zapytała Paulina. - Gdzie... tutaj trzeba - instruował Andrzej. Rolnik uważnie sprawdzał ogrodzenie szukając luki. - Gdzieś łoś wbiegł, sarna czy dzik i rozerwał - kreślił scenariusze gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie. Ostatecznie udało się namierzyć uszkodzony fragment ogrodzenia. To było łatwe. Dużo trudniej było znaleźć uciekinierów. - No to co? Idziemy w las - rzucił Andrzej. To nie pierwsza tego typu sytuacja w gospodarstwie Andrzeja: Ogrodzenie zniszczone, koni nie ma. Andrzej z Plutycz: To co ja zrobię? Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę na kanale Fokus TV o godz. 20.

