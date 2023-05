Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk musiała zrezygnować z jednej rzeczy na Ranczu Laszki. O co chodzi?

Rolnicy. Podlasie, odcinek 22 (sezon 5). W Laszkach Emilia Korolczuk oraz jej córka Laura i babcia Helena będą oglądać młode króliki. Emilia podejmie decyzję o likwidacji plantacji truskawek. Zdecydują o tym względy finansowe. Okaże się, że nie opłaca się ich uprawiać. Emilia wraz z Karolem nauczą się też obsługi nowej maszyny. W Bronowie Agnieszka, Jarek i Jerzy przygotują ogiera na wystawę koni. Przyjedzie do nich Maciek, aby pomóc zamontować okno nad wrotami w stajni. W Plutyczach również będzie sporo pracy. Andrzej Onopiuk będzie potrzebował nowego ciągnika, bo jego własny jest w naprawie. Rolnikowi pomoże Bogdan i Krzysiek. - A co wy tak stoicie, nic nie działacie? - zagadał Andrzej do Gienka i Sławka. Rolnicy dojdą do wniosku, że ich praca nie jest szanowana w społeczeństwie. Będą toczyć rozmowy o życiu w mieście i wyborze ścieżki życiowej. Emisja zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.15. Poniżej zwiastun odcinka.

