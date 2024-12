Rolnicy. Podlasie. Fatalna passa Andrzeja z Plutycz. Problem na pastwisku i jeszcze akcja w oborze!

Rolnicy. Podlasie. Na Ranczu Laszki weterynarz sprawdzi, czy krowy są zacielone. Okaże się, że tak. W dalszej części odcinka zobaczymy jak Emilia Korolczuk wraz z córeczką Laurą ćwiczą jazdę na kucyku. - Laura jest jeszcze troszkę za mała na jako taką naukę jazdy, bo nawet nie dosięga do strzemion - zdradziła Emilia. Następnie słynna pani rolnik wspólnie z Karolem będą sprzątać gałęzie i ciąć je w rębaku na opał. W 48. odcinku serialu Rolnicy. Podlasie (sezon VI) zobaczymy też Tomka i Monikę z Pokaniewa. Kobieta wraz z synami będzie przygotowywać pyszny sernik. Użyje do tego produktów z własnego gospodarstwa. Z kolei Tomek będzie szukał w internecie nowej belarki, która zastąpi spalony sprzęt. Następnie rolnik razem z Wieśkiem nakryje stertę kukurydzy na kiszonkę. W Plutyczach, u Gienka i Andrzeja, znowu nieszczęście. Na pastwisku znowu doszło do uszkodzenia elektrycznego pastucha. Szkody wyrządziły prawdopodobnie łosie. Panowie będą musieli szybko poradzić sobie z naprawą, choć nie będą mieli drabiny. Po powrocie do domu kolejna robota - trzeba będzie naprawić ścianę i poidło w oborze. Zajmie się tym Andrzej z Walkiem. Tymczasem Gienek i Sławek zwany Jastrzębiem będą pilnować zwierząt. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. Zwiastun odcinka poniżej.

