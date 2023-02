Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz pracuje na mrozie. "Rozpalaj, bo zimnowato"

Rolnicy. Podlasie. Dom Gienka i Andrzeja swoje najlepsze lata ma już dawno za sobą i w związku z tym wymaga remontu. Trzeba wymienić np. okna. Niedawno podczas wichury stłukła się szyba w pokoju, gdzie śpi Gienek. Walek "złota rączka" podjął się wymiany ramy okiennej. Najpierw trzeba było wyjąć drewnianą konstrukcję ze schowka na podwórku. W tym artykule zobaczycie jak wyglądał pierwszy etap prac. Walek zabrał ramę okienną do siebie, gdzie miał wszystkie niezbędne narzędzia. Pomagali mu Gienek i Sławek. Ten pierwszy ruszył do pracy z piosenką na ustach, a drugi zajął się rozpaleniem piecyka. - Rozpalaj, bo zimnowato - rzucił Gienek. "To se idź do chaty, nagrzejesz się" - odparł Sławek. Walek najpierw porządnie oczyścił ramę. Serial Rolnicy. Podlasie możecie oglądać w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

Gienek śpiewa i naprawia okno