Rolnicy. Podlasie. Incydent w domu Gienka z Plutycz. "Ciekawe, kto będzie finansował to"

Rolnicy. Podlasie. Stary dom swoje najlepsze lata ma już za sobą. Choć niedawno powstała w nim luksusowa łazienka, to obiektywnie mówiąc, jeszcze wiele jest do poprawienia. Z elewacji odpada zielona farba, w środku można byłoby odświeżyć podłogi i ściany, a okna... No właśnie. W pokoju Gienka potłukła się szyba. Do naprawy zgłosił się niezawodny fachowiec Walek. Wspierał go Sławek zwany Jastrzębiem. Nad wszystkim czuwał Andrzej. - Bo tutaj jak była wichura, tutaj dzieci się bawiły. I wypadła cała rama - oznajmił 40-latek. Walek chętnie podjął się wymiany ramy. Problem w tym, że wszystko wydarzyło się zimą. W pokoju panował przenikliwy chłód. - Żeby dla ojca było tu cieplej, tak? - zapytał Andrzeja. - Bo ty tu nie śpisz chyba? To niech ojciec bardziej załatwia te sprawy - dodał Walenty.

Rolnicy. Podlasie. Gienek znowu gra na nerwach Walkowi

"A ciekawe kto będzie finansował to" - zażartował w swoim stylu Gienek. Walek, który ostatnio ma mało cierpliwości do kolegi, odparł: Ty nie musisz tak mówić. Tylko ja dobrze powiedziałem. Niech ojciec załatwia te sprawy żeby mu cieplej było - powtórzył, zwracając się do Andrzeja z Plutycz. Zobaczcie jak rozwinęła się akcja. Materiał powstał w ramach naszej akcji "Making of Rolnicy. Podlasie". Co tydzień na SE.pl publikujemy unikalne filmy związane z bohaterami serialu. Jako jedyni w Polsce możemy towarzyszyć ekipie przy tworzeniu serialu. Obecnie trwa emisja piątego sezonu Rolnicy. Podlasie. Serial jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.15.

Rolnicy. Podlasie. Uszkodzone okno w domu Gienka z Plutycz. Na pomoc przybył Walek