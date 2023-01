Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyciągają okno z odchodów. Sławek wściekły: "Tyle gówn... jest!"

Rolnicy. Podlasie. Kontynuujemy opowiadanie wątku sprzed tygodnia, kiedy pokazaliśmy jak Walek podjął się wymiany okna w domu Gienka i Andrzeja z Plutycz. Cała ekipa wyszła z budynku i udała się do przybudówki, w której znajdowała się rama okienna. Operacja była dosyć skomplikowana, a wszystko przez... No, właśnie. - Wyjmuj. Tylko pomału, bo zaraz połamiesz. Sławek, pomóż mu - instruował Andrzej. - No jak, nie wyjmiecie okna? - dziwił się 40-latek. - Połamać to nie problem, tyle o gówn* jest! - denerwował się Sławek. Po podwórku Gienka i Andrzeja biega mnóstwo zwierząt, więc o tego typu incydenty raczej nie trudno. Ostatecznie ramę udało się wyciągnąć z odchodów. - Gówn* powyczyszczać! - nie odpuszczał Jastrząb. Rama wylądowała na przyczepce, a panowie wsiedli do auta i udali się na posesję Walka, aby tam kontynuować dalsze prace. Serial Rolnicy. Podlasie możecie oglądać w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

