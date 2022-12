Rolnicy. Podlasie. Gienek jak św. Mikołaj, a Andrzej... To trzeba zobaczyć! Święta w Plutyczach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rolnicy. Podlasie. W Boże Narodzenie, 25 grudnia, telewizja Fokus TV wyemituje świąteczny odcinek swojego kultowego serialu o rolnikach z woj. podlaskiego. Agnieszka i Jarek z Bronowa będą sprzątać dojarnię. Przygotują do pracy nowy sprzęt: schładzarkę do mleka. Widzowie dowiedzą się przy okazji, jak rolnicy dbają o mleczność swoich krów. Jarek urządzi wyprawę po karpia, a następnie wraz z dziećmi zamontuje mrugającą gwiazdkę na szczycie silosu. W Pokaniewie też poczujemy klimat świąt! Monika przygotuje stół do Wigilii. Pomogą jej dzieci, a potem także mąż. Chłopcy nie będą mogli doczekać się pojawienia na niebie pierwszej gwiazdki. Do domu gospodarzy zapukają czołgiści należący do grupy rekonstrukcyjnej. Okaże się, że będą oni mieli problem z przeprawieniem się przez grzęzawisko. Tomek ruszy im z pomocą. Po wszystkim gospodarze zaproszą nieznajomych na kolację. Na zakończenie spotkania będą wspólnie śpiewać kolędy.

Rolnicy. Podlasie. Święta Bożego Narodzenia u Gienka i Andrzeja z Plutycz

Gienek i Andrzej Onopiuk z Plutycz są wyznania prawosławnego, swoje święta będą obchodzić za dwa tygodnie. Niemniej jednak rolnicy na potrzeby serialu już teraz wczuli się w klimat Bożego Narodzenia. Gienek i Andrzej w ramach świątecznego posiłku da krowom rzepę. Następnie 67-latek zabierze swoje kochane wnuczęta, Ninę i Kacperka, do wioski św. Mikołaja. Gienek założy brodę i przywdzieje na siebie czerwony strój, natomiast Andrzej i Sławek zwany Jastrzębiem przebiorą się za... elfy. To trzeba zobaczyć! Emisja opisywanego odcinka w niedzielę (25 grudnia) o godz. 20.15 na Fokus TV. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun świątecznego odcinka i zdjęcia.