Rolnicy. Podlasie. Gienek musiał przerwać robotę. Córka ruszyła na pomoc. "Jak się dotknę czym"

Tragedia we wsi

Rolnicy. Podlasie. Gienek Onopiuk wraz z przyjacielem Sławkiem zwanym Jastrzębiem karmili krowy. Pogoda nie sprzyjała pracy. Było chłodno i deszczowo. Na domiar złego 69-letni Gienek pracował ze zranionym palcem. Paulina zaproponowała, że zmieni ojcu opatrunek. - Słyszałam, że ktoś potrzebuje pomocy. To chodźcie do mnie, bo pogoda nie sprzyja; napijecie się herbaty ciepłej na tarasie i ja mu opatrunek zmienię - powiedziała Paulina. Palec Gienka był spuchnięty i czerwony. - Jak się dotknę czym to gotów nieba liznąć - podsumował rolnik. Paulina niczym wprawiona pielęgniarka zaopiekowała się ojcem i fachowo zmieniła opatrunek. Zobaczcie całe nagranie. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.