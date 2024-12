i Autor: Fokus TV Rolnicy. Podlasie. Sławek zadał Gienkowi intymne pytanie. Zaskakująca odpowiedź rolnika

Rolnicy. Podlasie. Co nowego słychać u Gienka i Andrzeja z Plutycz? W grudniu przyjechaliśmy do ich gospodarstwa, aby zobaczyć, jak powstaje nowy odcinek uwielbianego przez widzów serialu Rolnicy. Podlasie. Andrzej urządził konkurs rzucania rzepą, następnie Gienek wraz ze Sławkiem karmili krowy. "Co lepiej rozgrzewa?" - zapytał swojego przyjaciela Sławek.