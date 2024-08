Rolnicy. Podlasie. Gienek wykręca się od roboty? Sławek wściekły. Andrzej grzmi! Awantura za domem

Rolnicy. Podlasie. Osoby odwiedzające czy oglądające podwórko Gienka i Andrzeja z Plutycz z pewnością zauważyli, że gospodarstwo mocno się zmieniło. Po pierwsze zniknęło wszechobecne błoto, pojawiło się ładne ogrodzenie, zmienił się też wygląd domu. Sam Andrzej zaczyna lepiej dbać o otoczenie. Pojawił się nowy ogródek, trawnik przed posesją. Mało tego! Andrzej wyznał niedawno, że planuje swoje wesele. Mimo rewolucyjnych zmian, Andrzej z Plutycz nadal nie zapomina o swoich codziennych obowiązkach. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak Andrzej wraz z Gienkiem i Sławkiem zwanym Jastrzębiem wyrywają zielsko rosnące za domem. Gienek i Sławek korzystali nawet z parasola, aby chronić się przed słońcem. Było sporo nerwów. Andrzej miał pretensje, że ojciec nie wrzuca trawy do podstawionej taczki, a Gienek chciał, aby to Sławek wyręczył go w pracy. - Masz nożyk! - oznajmił Gienek. "Rób! Co to moja trawa?" - uniósł się Sławek. Na szczęście panowie doszli do porozumienia i zgodnie wzięli się do pracy. Całe nagranie do obejrzenia poniżej.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

