Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz miał niezwykłych gości. Rolnik świetnie sobie radzi!

Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz niedawno skończył 68 lat. Mężczyzna przez większość życia ciężko pracował na gospodarce obrabiając ziemię i dbając o zwierzęta. Mężczyzna doczekał się trójki dzieci: Andrzej, Jarka i Paulinę, która ma już własną rodzinę. Kobieta do pewnego momentu unikała kamer i nie pojawiała się w telewizji u boku swojego taty. Teraz to się zmieniło. Paulina ma za sobą udział w jednym z odcinków serialu "Miasto Wieś". Kobieta regularnie występuje w Rolnicy. Podlasie, często towarzyszą jej dzieci: Nina i Kacperek. Gienek bardzo kocha swoje wnuki, co nieraz udowodnił w programie. Zobaczcie jak Gienek spędza czas z Niną i Kacperkiem. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na kanale Fokus TV. Premierowe odcinki są pokazywane o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Dzieci Pauliny pomagają Gienkowi w gospodarstwie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.