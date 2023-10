Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz prosi o przysługę. Internauci w szoku. Przytyk do Andrzeja

Rolnicy. Podlasie. Gienek Onopiuk i Sławek zwany "Jastrzębiem" to przyjaciele, którzy znają się od 40 lat. Panowie regularnie występują w serialu o rolnikach z Podlasia. Duet uzupełnia pan Walenty, który fanom serialu dał się poznać jako człowiek od wszystkiego, prawdziwa złota rączka. Gienek sypie żartami, Sławek mądrościami, a Walek naprawia, buduje i pomaga. Niestety na tym polu czasami dochodzi do spięć: Walek stracił cierpliwość do Gienka. Padły mocne słowa. "Ja ciebie znam". Co tam się stało? Jakiś czas temu Gienek wraz ze Sławkiem udał się do Walka prosząc o specyficzną usługę. - Czy masz piłę na chodzie i masz czasu trochu? - zapytał Gienek. Chodziło o pomoc w oczyszczeniu terenu przylegającego do pola Andrzeja. - Ostatnie dwa rządki zostały kartofli i nie możemy wyorać, bo gałęzie - uzupełnił 68-letni celebryta z Plutycz. Walek zgodził się pomóc. Panowie sprawdzili sprzęt, wzięli jeszcze siekierę i udali się na miejsce pracy. Przechodząc obok cmentarza pojawił się temat życia po śmierci. - Żeby kto choć jeden z tego świata wstał i powiedział jak tam jest - dumał Gienek. Po dotarciu na miejsce, Walek uruchomił piłę spalinową i zaczął działać. Całą historię możecie zobaczyć na filmach pod tym artykułem. Internauci zwracają uwagę, że Andrzej miał kiedyś profesjonalną piłę. "Przecież niedawno dostali za friko nową piłę" - napisał zbulwersowany internauta. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

rH7esnj8LHw

I27RaEHJv-A