Rolnicy. Podlasie. Walek to fachowiec "pierwyj sort". Bardzo często wspiera Gienka i Andrzeja swoją fachową wiedzą. Walenty stawiał już ogrodzenie, naprawiał pług, tura i malował płot. Tym razem kolega Gienka wybrał się do Plutycz, aby naprawić stare drzwi do obory. Mężczyzna planował przymocować uchwyt i zrobić fachowe zamknięcie. Walentemu w tym zdaniu pomagali Gienek i Sławek. - Pomożesz trochę, przytrzymasz, zapoznasz się z robotą - zachęcił Gienka Walenty. Później było już tylko gorzej. Gienek niewiele robił. Irytacja Walka narastała z każdą minutą. Gienek próbował załagodzić sytuację niewybrednymi żartami. Jeden z nich był związany z długością wkrętów. - Ty dobry jesteś pomocnik. Ja ciebie znam - podsumował Walek. "Pomocnik to trzyma nocnik" - odparł w swoim stylu Gienek. Walenty nie wytrzymał: "U ciebie tylko te powiedzenie. Często używasz tego nocnika. Trzeba zgłosić się do lekarza to może coś tam przepisze." Zobaczycie wszystko na wideo. Kontynuacja tego wątku za tydzień na SE.pl Materiał powstał przy okazji naszej ostatniej wizyty w Plutyczach. "Super Express" jako jedyna redakcja w Polsce może śledzić proces powstawania kolejnych odcinków serialu Rolnicy. Podlasie. Nowe odcinki można oglądać w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.15.

