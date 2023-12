Rolnicy. Podlasie. Justyna miała bolesny wypadek w kuchni. To stało się w ułamku sekundy

Rolnicy. Podlasie. W ostatnim odcinku popularnego serialu o rolnikach z Podlasia mogliśmy zobaczyć jak Łukasz ze wsi Ciemnoszyje razem z dziećmi gotuje zupę pomidorową. Mężczyzna nie czuł się pewnie w roli kucharza. Musiał jednak zastąpić swoją żonę, bo Justyna doznała groźnego urazu. - Poparzenie 3. stopnia całej stopy - stwierdziła kobieta, obserwując poczynania męża przy stole. - Ty u lekarza nawet nie byłaś, skąd wiesz, że 3. stopnia? - zażartował Łukasz. Kobieta broniła się mówiąc, że skończyła przecież studia medyczne. Justyna z wykształcenia jest pielęgniarką.

Co się stało? Kobieta wlewała wrzątek do dzbanka i dzbanek pękł. - Tak pękł, że wszystko, co w nim było wylało się w ułamku sekundy na nogę, na stopę. Zanim zdjęła skarpetę, zdążyła jej się odparzyć skóra. I jest to dość bolący uraz - wyjaśnił Łukasz.

Justyna i Łukasz Maciorowscy występują w serialu Rolnicy. Podlasie od trzeciego sezonu. Małżeństwo ma czwórkę wspaniałych dzieci: trzech synów i jedną córkę. Co ciekawe, Justyna i Łukasz poznali się w internecie. Mężczyzna przyznał się w swoim debiucie przed kamera, że na początku ich relacja nie wyglądała zbyt poważnie, bo dzieliła ich spora różnica wieku. - Zaciekawił, że w profilu miał zapisane zarządza czasem swoim i innych - dodała Justyna. Małżeństwo można oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie, który jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

