Rolnicy. Podlasie. Nagła zmiana planów w Plutyczach. Co się stało?

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-07 16:47

Rolnicy. Podlasie. W najnowszym odcinku serialu nie zabraknie codziennych obowiązków, niespodziewanych wyzwań i przygotowań do ważnego wydarzenia. Widzowie zobaczą m.in. strzyżenie Gienka w Plutyczach, nadawanie imion nowym kurom w Ciełuszkach oraz prace przy boisku w Pokaniewie.

Rolnicy. Podlasie. Gienek przygotowuje konie do wyjścia na letnie pastwiska, jednak nagłe załamanie pogody zmusza gospodarzy do zmiany planów. W oczekiwaniu na poprawę warunków Marek podejmuje się nietypowego zadania i ostrzyże Gienka. Efekty tej metamorfozy widzowie zobaczą już w niedzielnym odcinku.

W pozostałych gospodarstwach również nie brakuje zajęć. W Ciełuszkach Wiesia i Jurek odbierają transport nowych kur, natomiast w Pokaniewie Tomek z rodziną przygotowuje cielęta do wystawy i pomaga przy organizacji boiska, na którym ma zostać rozegrany mecz bohaterów serialu. Emisja programu w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie to jeden z najpopularniejszych polskich programów dokumentalnych pokazujących codzienne życie mieszkańców podlaskich wsi. Widzowie śledzą nie tylko prace w gospodarstwach i hodowlę zwierząt, ale także rodzinne relacje, lokalne tradycje oraz wydarzenia, które integrują bohaterów znanych z kolejnych sezonów.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pokazał, jak teraz mieszka. W oczy rzuca się salon z telewizorem. Zdjęcia:

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pokazał, jak teraz mieszka. W oczy rzuca się salon z telewizorem
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Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej pomagają Paulinie
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ROLNICY PODLASIE GIENEK
ROLNICY. PODLASIE