Rolnicy. Podlasie. Nerwowa sytuacja u Gienka i Andrzeja z Plutycz. Paulina: "zawsze są jakieś emocje"

Tym razem w Plutyczach emocji dostarcza przeprowadzanie krów na nowe pastwisko, a także porządki przy starej konstrukcji w warzywniku. - Przeprowadzane krów to zawsze są jakieś emocje - zdradziła Paulina. W Bronowie Agnieszka i Jarek zajmują się karmieniem zwierząt i z niecierpliwością sprawdzają postępy prac w domu. Montaż nowych mebli kuchennych dobiega końca, co przynosi małżonkom sporą satysfakcję.

W Pokaniewie Tomek i Monika planują wykorzystanie dobrze zachowanej piwnicy przy rozbieranym budynku gospodarczym. Korzystając z większej ilości wolnego czasu po pracach polowych, Tomek kończy rozbiórkę, by przygotować miejsce pod nowe budki dla cielaków.

Odcinek pełen pracy, zmian i wiejskiej codzienności już w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV. Serial Rolnicy. Podlasie to popularny serial dokumentalny pokazujący codzienne życie mieszkańców podlaskiej wsi, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Widzowie mogą śledzić ich pracę przy zwierzętach, obowiązki związane z uprawą pól, a także rodzinne relacje i wyzwania, jakie niesie życie blisko natury. Program w realistyczny sposób przedstawia zarówno trud codziennych zajęć, jak i momenty radości, które pojawiają się w rytmie wiejskiego życia.