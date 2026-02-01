Rolnicy. Podlasie. Nerwowa sytuacja u Gienka i Andrzeja z Plutycz. Paulina: "zawsze są jakieś emocje"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-01 17:30

W piątym odcinku ósmego sezonu bohaterowie serialu „Rolnicy. Podlasie” mierzą się z codziennymi wyzwaniami gospodarstwa, które nie zawsze pozwalają na chwilę oddechu. Zobaczcie, o czym będzie najnowszy odcinek.

Rolnicy. Podlasie. Nerwowa sytuacja u Gienka i Andrzeja z Plutycz. Paulina: zawsze są jakieś emocje

i

Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Tym razem w Plutyczach emocji dostarcza przeprowadzanie krów na nowe pastwisko, a także porządki przy starej konstrukcji w warzywniku. - Przeprowadzane krów to zawsze są jakieś emocje - zdradziła Paulina. W Bronowie Agnieszka i Jarek zajmują się karmieniem zwierząt i z niecierpliwością sprawdzają postępy prac w domu. Montaż nowych mebli kuchennych dobiega końca, co przynosi małżonkom sporą satysfakcję. 

W Pokaniewie Tomek i Monika planują wykorzystanie dobrze zachowanej piwnicy przy rozbieranym budynku gospodarczym. Korzystając z większej ilości wolnego czasu po pracach polowych, Tomek kończy rozbiórkę, by przygotować miejsce pod nowe budki dla cielaków.

Czytaj też: Wiadomo, ile pieniędzy dla WOŚP zebrał Andrzej z Plutycz. W komentarzach burza

Odcinek pełen pracy, zmian i wiejskiej codzienności już w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV. Serial Rolnicy. Podlasie to popularny serial dokumentalny pokazujący codzienne życie mieszkańców podlaskiej wsi, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Widzowie mogą śledzić ich pracę przy zwierzętach, obowiązki związane z uprawą pól, a także rodzinne relacje i wyzwania, jakie niesie życie blisko natury. Program w realistyczny sposób przedstawia zarówno trud codziennych zajęć, jak i momenty radości, które pojawiają się w rytmie wiejskiego życia.   

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej pomagają Paulinie
Serial Rolnicy. Podlasie. To już 250 odcinków!
47 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICY. PODLASIE