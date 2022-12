Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Rolnicy. Podlasie. Niedzielny odcinek zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Agnieszka i Jarek z Bronowa będą pomagać swojemu sąsiadowi w wykopkach. Ich praca będzie polegać na czyszczeniu ziemniaków. W ramach podziękowań otrzymają kartofle. Po zakończeniu pracy spotkają się przy ognisku, aby upiec kiełbaski. Bogdan z Borowskich Ciborów naprawi wraz z Agnieszką i dziećmi uszkodzoną przez konie ścianę stajni. Wymienią m.in. belki. Będzie nerwowo, co pokazuje zwiastun odcinka (na dole artykułu). - Zabić się można. Niebezpiecznie - podsumował Bogdan. Gienek i jego przyjaciel Jastrząb będą karmić krowy. Odwiedzi ich Walek, który poprosi o nawóz. Gienek w swoim stylu będzie się z nim trochę przekomarzał. W końcu dobiją targu i razem pojadą do Strabli. Na miejscu Walek wykona drogowskaz, który ma stanąć na drodze z Plutycz do Strabli, gdzie mieszka Sławek. - Pięknie zrobione - ocenił Jastrząb. Emisja opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (4.12) o godz. 20.15 na Fokus TV.

