Andrzej Onopiuk z Rolnicy. Podlasie pokazał dom. Zobaczcie, co leży pod telewizorem

Andrzej Onopiuk pojawił się w serialu „Rolnicy. Podlasie” kilka lat temu. Widzowie szybko zapamiętali go jako spokojnego i pracowitego rolnika, który skupiał się głównie na obowiązkach w gospodarstwie. Jego dom i obejście pozostawiały jednak wiele do życzenia - brakowało podstawowych udogodnień, takich jak łazienka, a podwórko często tonęło w błocie.

Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Andrzej postawił na stopniowe inwestycje i remonty, które objęły zarówno wnętrze domu, jak i jego otoczenie. Widzowie mogli obserwować kolejne etapy prac - od mniejszych poprawek po większe modernizacje.

Dziś efekt tych działań jest wyraźny. Gospodarstwo w Plutyczach przeszło dużą przemianę, a sam dom wygląda znacznie bardziej funkcjonalnie i zadbanie. Zmiany widać niemal w każdym aspekcie codziennego życia rolnika.

Nowe ujęcia pokazujące aktualny stan domu Andrzeja i jego ojca Gienka pojawiły się na kanale „Gienek i Andrzej Plutycze”. Wśród szczegółów zwraca uwagę m.in. konsola PlayStation 5 ustawiona pod telewizorem. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się starsza wersja sprzętu, co może świadczyć o tym, że Andrzej chętnie spędza wolny czas na grach.

„Rolnicy. Podlasie” to program emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na antenie Fokus TV. Produkcja pokazuje codzienne życie rolników z regionu i przyczyniła się do rozpoznawalności wielu bohaterów, w tym Andrzeja z Plutycz, Emilii z Laszek czy Jarka i Agnieszki z Bronowa.

