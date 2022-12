Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Rolnicy. Podlasie. Co nowego u bohaterów serialu? W Plutyczach Andrzej, Gienek i Jastrząb zajmą się wywozem obornika. Oczyszczanie roztrząsacza nie będzie bezproblemowe. Panowie użyją radykalnych środków: spalą resztki zalegające na pracujących częściach maszyny. W pracy będą im pomagać Darek i Artur z Moniek. Wesprą rolników w usuwaniu obornika. - Tu nic zakopanego nie masz? - zapytał Andrzeja jeden z mężczyzn. - Tutaj w gnoju? A nieraz skarby mogą być - skomentował rolnik. Po dobrze wykonanej pracy rozpoczną się nietypowe zawody na rzucanie widłami do bel siana. W Laszkach koło Zabłudowa, rodzinnej miejscowości Emilii Korolczuk, jesień oznacza przygotowywanie serów wędzonych. Emilka i Karol będą również musieli przetransportować barana do stadka owiec. 36-latka ma nadzieję, że jagnięta pojawią się w pierwszych miesiącach 2023 roku. W Pokaniewie Monika wraz z córką będzie zbierać warzywa na rosół. W tym czasie Tomek zajmie się zbiorami kukurydzy. Emisja opisywanego odcinka serialu Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę (20.11) na Fokus TV. Zapraszamy przed telewizory o godz. 20.15.

