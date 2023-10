Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zaciągnął ojca i Sławka do pracy. "Musiałem to jakoś poukładać"

Rolnicy. Podlasie, odcinek 43 (sezon piąty). W Pokaniewie Tomek i Wiesiek zajmą się przygotowaniem pryzmy. Tymczasem Monika wraz ze znajomymi będzie ozdabiać koszyki z owocami i warzywami. Kobiety chciałyby wygrać konkurs na dekoracje dożynkowe. Z kolei u Maćka w Kundzicz nieszczęście. Potężna wichura spustoszyła mu farmę, pisaliśmy o tym tutaj: Dramat u bohatera serialu. Szpital, a teraz to! "Rozpętał się armagedon". Przyjadą do niego przedstawiciele firmy wycinkowej, aby ustalić skalę szkód. Inni bohaterowie serialu, Agnieszka i Jarek z Bronowa, pomogą rolnikowi usunąć gałęzie i pnie. W Plutyczach Andrzej będzie układał bele na polu. Poprosi o pomoc Gienka i Sławka, którzy od rana będą karmić drób. 40-letni rolnik wykona z bel imponującą konstrukcję. - Dzisiaj to byłem artystą tura, bo wiadomo, musiałem to jakoś poukładać - powiedział Andrzej Onopiuk. Po pracy Gienek i Sławek utną ciekawą pogawędkę o wymarzonych wakacjach. Emisja zapowiadanego odcinka Rolnicy. Podlasie o godz. 20 na Fokus TV. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun.

Rolnicy. Podlasie. Prasowanie siana w kostki. Gienek i Sławek pomagają Andrzejowi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.