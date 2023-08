Rolnicy. Podlasie. Nieszczęście u Maćka z Kundzicz. "Rozpętał się armagedon". Przykry widok

Rolnicy. Podlasie. W ostatnich dniach przez Polskę przetaczały się gwałtowne burze i wichury. Żywioł łamał drzewa i zrywał linie energetyczne. Nawałnica dała się we znaki również we wschodniej części woj. podlaskiego. Żywioł spustoszył farmę Macieja Sidorowicza z Kundzicz, bohatera serialu Rolnicy. Podlasie. - Rozpętał się armagedon, który trwał góra trzy minuty. Były już różne wichury nad Dziką Farmą, były mniejsze i większe zniszczenia, ale nigdy tak jak wczoraj - napisał 54-latek. Wiatr łamał sosny i świerki jak zapałki. Trudno się na to patrzy. - Świerki sadziłem jakieś 35 lat temu, a sosny były tu już przed II wojną światową. W ich cieniu żyli moi dziadkowie, ojciec i ja od urodzenia, a teraz taka masakra - smuci się hodowca. Zniszczenia są duże. Trzeba jeszcze dużo pracy i czasu, aby wszystko uprzątnąć. - Te które jeszcze stoją są tak uszkodzone, że trzeba je będzie wyciąć. [...] Skąd na to brać kasę to nie wiem, ale tanio nie będzie - dodaje. Szczęście w nieszczęściu, że żadne ze zwierząt nie ucierpiało. - Nie wiem jakim cudem - dodaje mężczyzna.

Dramatu całej sytuacji dodaje fakt, że 54-latek niedawno wyszedł ze szpitala i wciąż nie czuje się dobrze. Hodowcę w tym nieszczęściu wspierają jego przyjaciele i znajomi. - Maćku, szkoda drzew i dobytku, ale dobrze, że Ty i zwierzęta jesteście cali. Zdrowia dla Ciebie! - napisała pani Patrycja.

Maciek Sidorowicz to bohater serialu Rolnicy. Podlasie. Prowadzi około 40 hektarowe gospodarstwo, które przejął od swojego ojca zaraz po szkole, gdy miał 18 lat. Mężczyzna ma wykształcenie rolnicze zawodowe. Uczył się w Zespole Szkół Rolniczych w Supraślu. Specjalizuje się w hodowli bydła rasy Highland Cattle (Szkockie Bydło Górskie). Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

